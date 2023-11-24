В Ленобласти предложили отменить ограничение по количеству сроков для губернатора

На рассмотрение Заксобрания Ленобласти поступил проект об отмене ограничения на количество сроков для главы региона. Сейчас губернатор не может находиться на посту более двух сроков подряд.

Изменения вносятся в "Устав Ленинградской области". Авторами поправок выступили четверо депутатов от "Единой России", включая спикера областного ЗакСа Сергея Бебенина. Сами они при этом сослались на обращения, поступающие от однопартийцев, от членов совета депутатов Ломоносовского района и от нескольких организаций.

"Предполагаемая инициатива даст возможность обеспечить как сохранение политической стабильности, так и продолжение экономического роста для решения важнейших социально-экономических задач Ленинградской области", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Действующий губернатор Александр Дрозденко вступил в должность в 2012 году после того, как его кандидатура была утверждена региональным ЗакСом. В 2015 году он досрочно сложил полномочия и пошел на выборы, на которых одержал победу. В 2020 году состоялось его переизбрание.

Ранее в правительстве Ленобласти сообщили, что величина МРОТ в 2024 году составит 20 125 рублей.

Фото: ЗАКС.Ру