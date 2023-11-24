Петербургские депутаты хотят защитить российские подъезды от недружественных стран

Комитет по законодательству Законодательного собрания на заседании 24 ноября большинством голосов поддержал идею о направлении федеральной инициативы о внесении изменений в Жилищный кодекс в Совет законодателей. Законопроект предусматривает запрет гражданам с гражданством "недружественных" стран занимать руководящие посты в управляющих компаниях.

Законопроект о корректировке Жилищного кодекса подготовили члены фракции КПРФ Дмитрий Дмитриев и Алексей Зинчук. Они предлагают ввести дополнительное основание для обращения в суд с вопросом об аннулировании лицензии на управление многоквартирным домом.

"В случае, если индивидуальный предприниматель, акционеры или члены коллегиального исполнительного органа, единоличный исполнительный орган, иные должностные лица юридического лица, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии, обладают гражданством, подданством иностранного государства, находящегося в перечне иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц" - говорится в проекте закона.

Авторы инициативы в пояснительной записке к документу обосновали необходимость закона заботой о данных жителей многоквартирных домов, которыми могут воспользоваться некие злоумышленники. Закон, по мнению депутатов, "способствуют укреплению суверенитета государства и защите интересов национальной безопасности".

Соавтор документа Алексей Зинчук рассказал ЗАКС.Ру, что идея законопроекта назрела давно, более 10 лет назад. Правда, нацбезопасность он не упомянул, описав полезность законопроекта на практическом примере.

- В городе у нас есть компания, называть не буду, которую возглавляли литовцы. Ее в 2007 году, если не ошибаюсь, создали. По моей информации часть денежных средств получаемых ЖКУ, немалая отправлялась себе в Литву. Литовец возглавлял эту компанию. Судя по тому, в каком состоянии дома, они продолжают работать в ущерб жителям. У меня на округе есть дом [под управлением]. Собрания чуть ли не каждые два месяца якобы проводят. Жители с удивлением об этом узнают, что они, оказывается, голосовали, хотя не голосовали, - рассказал Зинчук.

Зинчук считает, что управляющие компании, пускай и коммерческая структура, но занимаются социальными вопросами. На теоретический вопрос, могут ли УК под иностранным руководством качественно выполнять свою работу, депутат отрезал: "Ни одну не видел такую".

Не все коллеги Зинчука, члены комитета по законодательству ЗакСа на заседании поддержали такое предложение. Председатель комитета Всеволод Беликов не позволил коллегам обсуждать проект закона, объяснив это действующим регламентом. Он добавил, что вести дискуссию в отсутствие авторов законопроекта неправильно.

- Давайте не будем позорить город? - заявил депутат Александр Рассудов.

- Нет, мы направим, - ответил председатель комитета Всеволод Беликов еще до начала голосования.

Большинство голосов, как и предсказывал Беликов, были в поддержку документа. Член фракции "Справедливая Россия - За правду" Александр Новиков проголосовал против. Рассудов решил воздержаться от принятия решения.

- У нас Конституцией и законами разрешено иметь двойное гражданство. Что такое управляющая компания? Обычная коммерческая организация. Завтра еще кому-то запретят. Или давайте вообще запретим иметь двойное гражданство и вопрос не будет подниматься, или давайте не будем выборочно дергать бизнес по желанию каких-то людей, - пояснил Новиков.

Рассудов рассказал ЗАКС.Ру, что законопроект, по его мнению, следует принципу "коллективной ответственности", против которого выступает Россия. Инициатива запретит работу УК с иностранным руководством без учета мнений жильцов - хорошо ли выполняет компания свою работу или нет.

- Сама концепция мне кажется не очень последовательной, потому что со всех высоких трибун говорится, что мы ни для кого не закрыты, это от нас закрылись и ушли, что мы наоборот ждем, при этом сама категория недружественных государств - она достаточно подвижна во времени.Помните знаменитое английское выражение "У Англии нет ни постоянных союзников, ни постоянных врагов. У Англии есть только постоянные интересы", поэтому и здесь эти категории дружественные-недружественные, особенно на уровне федерального законодательного акта, мне кажутся не очень уместными, - отметил Рассудов.

Председатель комитета по законодательству Беликов назвал документ "патриотическим". Он рассказал ЗАКС.Ру, что юридическую оценку инициативе давать бы не стал, но "ментально" поддерживает предложение.

- А почему бы и нет. Я не думаю, что обслуживание жилого фонда может осуществлять человек, имеющий гражданство недружественного государства, внутренняя политика которого направлена на расшатывание конституционных устоев нашего государства. Все начинается с подъезда, понимаете, разруха, - заявил Беликов.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру