Петербурженка получит четверть миллиона рублей за падение в книжном магазине

Поход в книжный магазин закончился для пожилой петербурженки тяжелой травмой из-за неровного пола, рассказали в прокуратуре Петербурга 24 ноября. Ведомство требовало в суде выплаты компенсации в пользу пострадавшей и в итоге добилось своего.

По сообщению ведомства, 87-летняя пенсионерка поскользнулась на неровном полу в книжном магазине на улице Комсомола, 41. В результате падения в торговом зале она получила перелом бедра.

Прокуратура Центрального района провела проверку по факту случившегося. После этого районный прокурор обратился в суд с требованием взыскать в пользу потерпевшей денежную компенсацию.

Суд удовлетворил ходатайство и взыскал с компании 250 тысяч рублей.

Месяцем ранее 77-летняя жительница Пушкинского района получила компенсацию в размере 100 тысяч рублей за падение на льду.

Фото: ЗАКС.Ру