Пенсионерка получила 100 тысяч рублей за падение на льду

Прогулка по скользкому тротуару закончилась травмами для 77-летней жительницы Пушкинского района, сообщила 26 октября прокуратура Петербурга. Компенсацию горожанка получила спустя 10 месяцев после происшествия.

Инцидент произошел 21 декабря 2022 года на Гусарской улице в Пушкине. Пенсионерка поскользнулась на тротуаре и упала, получив при этом множественные переломы. Для восстановления ей потребовались операция и длительная реабилитация.

"Проверка прокуратуры показала, что падение и травмирование местной жительницы произошло ввиду ненадлежащей зимней уборки со стороны АО "Автодор"", — рассказали в надзорном ведомстве.

Прокурор района обратился в суд с требованием назначить пострадавшей компенсацию морального вреда. Суд взыскал с предприятия 100 тысяч рублей, деньги перечислены петербурженке.

Фото: ЗАКС.Ру