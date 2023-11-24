Мединский рассказал о введении обязательных часов региональной истории в школах

В российских школах введут обязательные часы по региональной истории, об этом 24 ноября пишет ТАСС со ссылкой на слова помощника президента РФ и одного из авторов нового учебника по истории Владимира Мединского на встрече с учителями в Петербурге.

По словам Мединского, историю в школах нужно разделять на две: история России со всеобщей историей и региональная история.

Он также отметил, что обязательные часы по региональной истории в ближайшее время добавятся в российских школах.

Напомним, что министр просвещения Сергей Кравцов заявил об информационной атаке западных спецслужб на новый учебник по истории.

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