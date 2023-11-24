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Новости 14:44

Кравцов рассказал об информационной атаке на новый учебник по истории

фото ЗакС политика Кравцов рассказал об информационной атаке на новый учебник по истории

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил об информационной атаке на новый учебник истории, об этом 24 ноября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова министра на встрече с учителями.

По его словам, информационная атака на учебник по истории координировалась западными спецслужбами. 

"Не хотят, чтобы у нас была суверенная система образования, хотят вернуть нас обратно", – сказал Кравцов.

Напомним, что в сентябре российские школы получили 750 тысяч новых учебников по истории. По словам Кравцова, это первый единый учебник, который разработан для всей страны. В 2024 году выпускники будут сдавать ЕГЭ на основании материалов из новых учебников.

Фото: Telegram-канал Минпросвещения РФ


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