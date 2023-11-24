Ситуация с беженцами у КПП "Салла" в Мурманской области полностью урегулирована

Через КПП "Салла" 58 человек успели пересечь границу с Финляндией до его закрытия, об этом 24 ноября сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

К единственному открытому пункту пропуска "Лотта" в Кольском районе повезут 55 иностранцев.

Также губернатор отметил, что еще 200 мигрантов решили доехать до Петербурга, так как город является крупным транспортным центром. По словам Чибиса, иностранные граждане решили остаться в России и имеют на это соответствующие документы.

Андрей Чибис заявил, что теперь ситуация у КПП "Салла" полностью урегулирована. Ситуация у КПП "Лотта" находится под контролем.

Напомним, что финские власти решили закрыть все погранпереходы, кроме самого северного, который находится в четырех часах езды от Мурманска.

Фото: Telegram-канал губернатора Мурманской области Андрея Чибиса