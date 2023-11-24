Петербург выполнил годовой план по прививкам от гриппа, заявили в Смольном

Петербург полностью выполнил годовой план по прививкам от гриппа, следует из сообщения администрации губернатора от 24 ноября. Это, впрочем, не означает сворачивания кампании по вакцинации в городе.

Всего к настоящему моменту привились от гриппа 3,25 миллиона человек при заявленном плане в 3,24 миллиона вакцинированных. Названная цифра соответствует 60,5 % от официально установленной численности горожан.

"Благодаря активности и ответственности петербуржцев мы смогли обеспечить защиту от вируса для горожан. <...> Петербуржцы проявили высокую сознательность. Прививочная кампания продолжается", — высказался губернатор Александр Беглов.

Всего на этой неделе в Петербурге работали 159 прививочных бригад на 203 объектах. Помимо поликлиник, горожане могли воспользоваться услугами 14 передвижных пунктов, работавших в местах массового скопления людей.

Между тем накануне в городском комитете по здравоохранению признали рост заболеваемости коклюшем в Северной столице. Такую ситуацию объяснили увеличением случаев отказов от прививок, предусмотренных для защиты от этого заболевания.

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