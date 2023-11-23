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Новости 13:40

Комздрав рассказал о вспышке коклюша в Петербурге

фото ЗакС политика Комздрав рассказал о вспышке коклюша в Петербурге

В Петербурге и других регионах России растет количество заболевших коклюшем, об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.

Это подтвердили в Городском центре медицинской профилактики. 

Специалисты объясняют такое положение дел тем, что петербуржцы и другие россияне начали все чаще отказываться от вакцинации. В национальном календаре вакцинации детей прививка от коклюша предусмотрена, но многие родители считают, что вакцина опасна.

Однако, как отмечают медики, опасными могут оказаться последствия от заболевания. Они напомнили, что коклюш это заболевание, которое поражает верхние дыхательные пути, а симптомы могут держаться до четырех месяцев.

Фото: ЗАКС.Ру


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