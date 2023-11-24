Бастрыкин отреагировал на обращение депутата МО № 65 с просьбой о проверке

Обращение депутата МО № 65 Сергея Дорофеева к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину не осталось незамеченным. Как рассказали 24 ноября в пресс-службе ведомства, последний поручил провести проверку и доложить о ее результатах.

Дорофеев обратился в СК из-за заключенного муниципалитетом контракта на благоустройство, общая сумма которого составила 123 миллиона рублей. Основные претензии депутата касались обустройства детской площадки на улице Оптиков. По его мнению, стоимость оборудования в смете могла быть завышена на 300-350 % относительно цен у производителя.

Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову провести провести проверку изложенных в обращении фактов и доложить как о ее промежуточных, так и об окончательных результатах. Выполнение поручения контролируется в центральном аппарате ведомства.

Фото: пресс-служба СК