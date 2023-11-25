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Новости 11:10

"Совершили предательство": Володин изменил свое мнение о релокантах

фото ЗакС политика "Совершили предательство": Володин изменил свое мнение о релокантах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посвятил свой новейший текст соотечественникам, покинувшим страну в прошлом году. Сегодняшняя его позиция такова, что со своей страной необходимо быть "в самых разных ситуациях".

Отъезд в трудную минуту Володин квалифицирует как предательство, совершенное в том числе по отношению к близким людям.

"Те, кто возвращаются из заграницы, должны понимать, что с распростертыми объятиями здесь их никто не ждет", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Обсудить проблему он предложил в комментариях к посту.

Нынешним летом Володин призывал релокантов вернуться назад и транслировал более мягкую позицию.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина


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