ГУ МВД по Петербургу прокомментировало задержание своего следователя

Петербургский главк полиции дал официальный комментарий к задержанию сотрудника следственных органов ГУ МВД, о котором стало известно накануне.
В связи с возникшим резонансом ведомство начало внутреннюю проверку инцидента. Утверждается, что правоохранителя уволят из органов, если его вина подтвердится.
В пятницу городские СМИ сообщили, что полковника юстиции Игоря Шиховцова задержали сотрудники Федеральной службы безопасности на Лиговском проспекте. Полицейский фигурирует в коррупционном уголовном деле.