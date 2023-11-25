ГУ МВД по Петербургу прокомментировало задержание своего следователя

Петербургский главк полиции дал официальный комментарий к задержанию сотрудника следственных органов ГУ МВД, о котором стало известно накануне.

В связи с возникшим резонансом ведомство начало внутреннюю проверку инцидента. Утверждается, что правоохранителя уволят из органов, если его вина подтвердится.

В пятницу городские СМИ сообщили, что полковника юстиции Игоря Шиховцова задержали сотрудники Федеральной службы безопасности на Лиговском проспекте. Полицейский фигурирует в коррупционном уголовном деле.

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