Рядом с "Балтийской жемчужиной" вместо нового жилья построят соцобъекты

Петербургское правительство поменяло тип будущей застройки в квартале "Балтийская жемчужина" на юго-западе города. Чиновники отказались от идеи строительства жилья, передает пресс-служба Смольного. Вместо него будут возведены объекты социальной инфраструктуры.

Речь идет о прибрежной полосе вдоль Финского залива, продолжающей улицу Адмирала Черокова.

"Надо заботиться о жителях. С 2025 года переходим на плановое строительство социальных объектов. До этого времени ликвидируем накопленный дефицит", - прокомментировал принятое решение губернатор Александр Беглов.

На местности должны будут появиться три детских сада, школа, культурно-досуговый и физкультурно-досуговый центры.

Ранее на неделе стало известно, что Госстройнадзор выдал разрешение на строительство набережной возле "Балтийской жемчужины".

Фото: ЗАКС.Ру