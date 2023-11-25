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Новости 14:14

Рядом с "Балтийской жемчужиной" вместо нового жилья построят соцобъекты

фото ЗакС политика Рядом с "Балтийской жемчужиной" вместо нового жилья построят соцобъекты

Петербургское правительство поменяло тип будущей застройки в квартале "Балтийская жемчужина" на юго-западе города. Чиновники отказались от идеи строительства жилья, передает пресс-служба Смольного. Вместо него будут возведены объекты социальной инфраструктуры.

Речь идет о прибрежной полосе вдоль Финского залива, продолжающей улицу Адмирала Черокова.

"Надо заботиться о жителях. С 2025 года переходим на плановое строительство социальных объектов. До этого времени ликвидируем накопленный дефицит", - прокомментировал принятое решение губернатор Александр Беглов.

На местности должны будут появиться три детских сада, школа, культурно-досуговый и физкультурно-досуговый центры.

Ранее на неделе стало известно, что Госстройнадзор выдал разрешение на строительство набережной возле "Балтийской жемчужины".

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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