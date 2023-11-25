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Новости 17:14

Жемчужный пляж в Петербурге благоустроят к следующему учебному году

фото ЗакС политика Жемчужный пляж в Петербурге благоустроят к следующему учебному году

Петербургский губернатор Александр Беглов пообещал благоустроить Жемчужный пляж в Красносельском районе к 1 сентября следующего года, передает пресс-служба Смольного.

Речь идет об участке береговой линии, который продолжает улицу Адмирала Черокова. Решение принималось с учетом мнения местных жителей.

Согласно проекту нового общественного пространства, у воды появится достаточное количество источников света, множество единиц уличной мебели, детская площадка, велопарковки и туалет. Рекреация будет находиться под круглосуточным видеонаблюдением.

Отметим, что активисты юго-запада Петербурга годами протестовали против возможной прокладки автодороги через Жемчужный пляж. В итоге от берега ее отвели.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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