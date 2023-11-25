"Политика — всё-таки не моё": мундеп-олимпиец из Пушкина рассказала о депутатстве

Мундеп МО "Город Пушкин" Лилия Ахаимова, олимпийская чемпионка по гимнастике, в интервью "Фонтанке" рассказала о своей депутатской деятельности. Спустя год после избрания в совет от "Единой России" она поняла, что политика - не для нее, хотя опыт "достаточно хороший". Ахаимовой оказалось тяжело совмещать работу в Москве с депутатским мандатом в Пушкине, в котором она никогда не жила, а только тренировалась.

"Я же в Пушкине тренировалась, но никогда не жила, скажем так, и поэтому с городом у меня связана только спортивная деятельность. Вот и, наверное, мне тоже тяжеловато вникать во всё это с головой. Вот и сейчас жизнь очень насыщенная, и я работаю в Москве, и приходится ездить туда-обратно… Как-то тяжеловато жить на два города. Пока что я переехала в Москву, и хотелось бы остаться здесь жить. Поэтому не вижу какой-то дальнейшей связи в плане депутатства именно в Пушкине. В Москве мне тоже предлагали, но за эти два года я поняла, что политика — всё-таки не моё. Может быть, я поменяю своё мнение когда-то, но на данный момент, на сегодняшний день это так" - рассказала Ахаимова.

Депутат рассказала, что на своем избирательном округе бывает раз в месяц. Проводит приемы граждан. В основном жители жалуются на разбитый асфальт, неухоженные деревья и проблемы в подъездах. Про спорт, который Ахаимова собиралась продвигать, будучи депутатом, ее спрашивают мало. Журналист "Фонтанки" решил уточнить, чем именно помогла Ахаимова.

"Ну там огромный список того, что было. Ну не знаю… ну улицу переименовали, которую очень все хотели переименовать, потому что так случилось, что там человек не очень хороший, в честь которого была названа эта улица. Он себя не очень хорошо повёл, и все граждане хотели изменить имя этой улицы, и её изменили. Еще просили сделать асфальт", - рассказала мундеп.

Вероятно, Ахаимова решила упомянуть Тиньков переулок, названный в честь вымышленного предка основателя Тинькофф банка. В мае 2022 года после критических высказываний бизнесмена о СВО в Топонимическую комиссию Петербурга (которая занимается вопросами переименования улиц) поступило предложение сменить название, но в августе того же года комиссия отвергла эту идею. Отметим, Ахаимова получила депутатский мандат лишь через месяц, в сентябре 2022 года.

Полномочия Ахаимовой прекратятся в сентябре 2024 года.

Константин Леньков / Фото с сайта администрации Петербурга