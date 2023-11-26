Под Всеволожском обнаружили источник сильного химического запаха

В Ленобласти зафиксировали превышение допустимой концентрации химических веществ в атмосфере, сообщили в региональном комитете правопорядка и безопасности. Причиной организованной проверки послужили жалобы местных жителей на сильный запах.

По итогам выезда химико-радиометрической лаборатории аварийно-спасательной службы в деревне Разметелево во Всеволожском районе было отмечено превышение предельно допустимого содержания в воздухе оксида углерода и оксида серы. Содержание первого вещества составило 37 миллиграммов при норме в 20 миллиграммов, содержание второго — 16-23 миллиграмма при норме 10 миллиграммов.

"Источник обнаружен и локализован. Источником запаха, возможно, является лицензированная организация, которая поднадзорна Росприроднадзору, куда будет передана информация для последующего разбирательства", — сообщили в комитете в ночь на 26 ноября.

Чиновники уточнили со ссылкой на Роспотребнадзор, что превышения ПДК в зоне жилой застройки зафиксировано не было.

Фото: Telegram-канал "Правопорядок и безопасность ЛО"