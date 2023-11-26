Депутат Журавлев пожаловался на нежелание футболистов помогать армии

Российские футболисты не спешат делиться своими доходами с Вооруженными силами, пожаловался в беседе с РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Рассуждая об этом, он среди прочего заподозрил существование некой "предательской среды" в футбольном сообществе.

Парламентарий заявил, что не припоминает случаев, когда бы футболисты делились своей "баснословной зарплатой" с армией. Журавлев полагает, что ветераны игры "оказались крайне падкими на государственные деньги, но совершенно не способными встать на защиту страны", которая, согласно его представлениям, растила и кормила их. "Может быть, это в целом такая предательская среда, потому что не слышно от футбольной гвардии иных мнений?" — среди прочего задался вопросом парламентарий.

Также депутат риторически поинтересовался, "где тот футболист, что горячо приветствовал бы спецоперацию" и записался бы добровольцем для участия в СВО.

В начале августа полугодичный контракт с российским батальоном "Эспаньола", составленным из футбольных фанатов, подписал бывший участник сборной России Андрей Соломатин.

Ранее стало известно о ранении в зоне СВО зампреда комитета Смольного по молодежной политике Ивана Есипова.

Фото: duma.gov.ru