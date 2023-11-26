Останина предложила сделать бессрочной программу маткапитала

Программа материнского капитала должна стать бессрочной для стимулирования россиян к рождению детей, заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Сейчас сроки программы действительны до конца 2026 года.

"Надо побудить семьи, где уже есть двое, трое детей, рожать четвертого, пятого. А для этого надо маткапитал сделать бессрочным, у людей должна быть уверенность", — высказалась Останина в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Депутат полагает, что выбраться из демографической ямы Россия сможет лишь благодаря многодетным семьям. Она рассказала, что возглавляемый ей комитет готовит поправки в существующий закон о маткапитале. Предполагается сделать его бессрочным, а положенные суммы увеличивать при рождении каждого следующего ребенка.

Увеличение выплат и гарантии их сохранения станут стимулом для рождения детей, считает Останина. "У нас народ-то не боится. Прежние наши традиции живы: где двое, там и третий, где трое, там и четвертый", — поделилась соображениями она.

Сейчас величина материнского капитала составляет 587 тысяч рублей на первого ребенка и 775,6 тысячи рублей на второго. По словам главы Минтруда Антона Котякова, в следующем году размеры выплат возрастут до почти 631 тысячи и до 834 тысяч рублей соответственно.

Ранее президент Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи. Вскоре после этого спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что поддержка семьи станет одним из приоритетов для парламента в следующем году.

Фото: duma.gov.ru