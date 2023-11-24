Володин объявил поддержку семьи одним из приоритетов для Госдумы в 2024 году

В следующем году одним из приоритетных направлений в работе Государственной думы станет поддержка семьи, заявил 24 ноября спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. За два дня перед этим президент Владимир Путина подписал указ о проведении в 2024 году Года семьи.

"Решение президента нас ко многому обязывает. Поддержка семей, будущих родителей, молодых мам, многодетных, защита традиционных семейных ценностей станет одним из приоритетов работы Госдумы в 2024 году", — пообещал Володин.

Спикер отметил важность того, чтобы заботу со стороны государства ощутила каждая российская семья. По его мнению, профильный комитет в свете этого должен проанализировать, какие законодательные инициативы потребуются для этого.

Помимо этого, Володин заявил о необходимости защитить права родственников детей, оставшихся без родителей. "Такие дети должны в приоритетном порядке оставаться с бабушками, дедушками, дядями и тетями", — высказался он. Попутно спикер выразил стремление защищать юных россиян "от разрушительной политики, которая сейчас активно пропагандируется в западных странах".

Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что за год в России было совершено 100 тысяч преступлений против детей.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина