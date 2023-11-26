ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 16:23

В Минкульте рассказали о количестве закупленных книг для библиотек

фото ЗакС политика В Минкульте рассказали о количестве закупленных книг для библиотек

С 2019 по конец 2024 года в России должны быть модернизированы 1 080 модельных муниципальных библиотек в рамках нацпроекта "Культура", заявила замглавы Минкульта Надежда Преподобная. К настоящему моменту работы выполнены в 1 050 учреждениях.

"Министерство уделило большое внимание не только модернизации, дизайну и цифровизации библиотек, но и, конечно, обновлению книжного фонда. Всего в рамках нацпроекта для модельных библиотек было закуплено более 2,8 миллиона новых книг", — приводит слова чиновницы РИА "Новости".

По словам Преподобной, в 2024 году планируется открыть еще 149 модельных библиотек, из которых дюжина заработает на территории новых регионов.

Месяцем ранее после капитального ремонта открылась библиотека имени Герцена в Петербурге.

Фото: unsplash


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости26 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама