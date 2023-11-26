В Минкульте рассказали о количестве закупленных книг для библиотек

С 2019 по конец 2024 года в России должны быть модернизированы 1 080 модельных муниципальных библиотек в рамках нацпроекта "Культура", заявила замглавы Минкульта Надежда Преподобная. К настоящему моменту работы выполнены в 1 050 учреждениях.

"Министерство уделило большое внимание не только модернизации, дизайну и цифровизации библиотек, но и, конечно, обновлению книжного фонда. Всего в рамках нацпроекта для модельных библиотек было закуплено более 2,8 миллиона новых книг", — приводит слова чиновницы РИА "Новости".

По словам Преподобной, в 2024 году планируется открыть еще 149 модельных библиотек, из которых дюжина заработает на территории новых регионов.

Месяцем ранее после капитального ремонта открылась библиотека имени Герцена в Петербурге.

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