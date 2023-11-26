В петербургском колледже заработает мастерская по сборке коптеров

Петербургский колледж электроники и приборостроения намерен открыть мастерскую по сборке квадрокоптеров, передает 26 ноября ТАСС со ссылкой на директора учреждения Галину Воронько. По ее словам, проект будет реализовываться при участии Обуховского завода.

"Мы решили с Обуховским заводом в рамках программы "Профессионалитет" сделать еще одну мастерскую по сборке квадрокоптеров различного типа. Таким образом, с помощью предприятий мы создаем то, что им надо", — заявила Воронько на заседании в рамках финала чемпионата "Профессионалы".

В апреле "Петербургский дневник" сообщал об открытии в колледже мастерской по ремонту беспилотников. Как сообщила теперь Воронько, руководство учреждения ставило задачи "обучить электронике, ремонту двигателей, крыльев и корпусов".

В середине ноября глава петербургского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов заявил о возможности открытия производства беспилотников в Шушарах.

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