Суды в Петербурге зарегистрировали первые иски от отравившихся заказчиков Greenbox

В Петербурге районный суды зарегистрировали первые иски о возмещении морального вреда, поданные получившими пищевое отравление заказчиками готовой еды Greenbox. Иски поданы к АО "Грин Бокс" и к ООО "Умный ритейл", владеющему сервисом доставки "Самокат".

"Все истцы рассказывают суду про шпинатную вафлю Greenbox с яйцом, ветчиной и голландским соусом", — уточнили 27 ноября в объединенной пресс-службе судов города.

Так, 9 сентября петербурженка Вера была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести с сальмонеллезом группы D. За неделю в больнице она хочет взыскать с "Умного ритейла" 200 тысяч рублей и штраф в размере 50 % от присужденной суммы.

Надежда находилась на больничном с острым гастроэнтеритом в период с 9 по 12 сентября. Она добивается от "Грин Бокса" выплаты 190 тысяч рублей со штрафом в размере половины присужденной суммы. Как отмечается в иске, компания пыталась урегулировать спор с петербурженкой в досудебном порядке, перечислив ей 11,9 тысячи рублей и возместив 1,7 тысячи рублей расходов на лечение, а также стоимость вафли.

В свою очередь, Елена пробыла на больничном с острым энтеритом с 8 по 23 сентября, причем до 14 сентября она находилась в стационаре. С "Грин Бокс" она намеревается взыскать 210 тысяч рублей и еще 10 тысяч рублей в счет оплаты юридических услуг.

Все иски приняты к производству.

В середине сентября после волны пищевых отравлений суд приостановил работу Greenbox сроком на два месяца. Всего пострадали не менее 271 заказчика готовой еды.

Фото: ЗАКС.Ру