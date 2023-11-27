Арбитражный суд зарегистрировал заявление о банкротстве СПб Биржи

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление о банкротстве ПАО "СПб Биржа", сообщил ТАСС 27 ноября. На фоне сообщения об этом акции компании потеряли более 34 % стоимости, но позже начали восстановление.

Заявление поступило в суд в минувшую пятницу, 24 ноября. К рассмотрению оно пока не принято. Имя заявителя и иные подробности в карточке на сайте суда отсутствуют.

Представитель торговой площадки заявил "РБК Инвестициям", что биржа на банкротство не подавала. "СПБ Биржа не подавала документы на банкротство. СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет", — высказался он.

СПб Биржа приостановила торги 2 ноября после известий о попадании площадки в санкционный список США. На следующий день она возобновила торги российскими ценными бумагами. Позже биржа анонсировала проведение расчетов с 17 ноября, но процесс замедлился. На прошлой неделе, 21 ноября, площадка объявила о проведении расчетов по сделкам с иностранными ценными бумагами, заключенным с начала месяца, передавал "Коммерсантъ".

В начале ноября стало известно о том, что пост генерального директора биржи занял Евгений Сердюков.

Фото: ЗАКС.Ру