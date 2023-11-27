Петербургское УФАС оштрафовало "Яндекс" за ненадлежащую рекламу

Компания "Яндекс" получила штраф за нарушение закона "О рекламе", рассказали 27 ноября в управлении Федеральной антимонопольной службы по Петербургу. Претензии ведомства возникли к рекламе с обещаниями пассивного дохода.

Ранее УФАС признало ненадлежащей рекламу, распространителем которой выступало ООО "Яндекс". Сама реклама сулила получение пассивного дохода "без обучения и сложностей" и при минимальном уровне вовлеченности.

Претензии антимонопольщиков возникли к тому, что в рекламе отсутствовало указание на наименование лица, оказывающего финансовые услуги. Подобное расценили как нарушение ч. 1 ст. 28 закона "О рекламе", прямо предписывающей это.

"За нарушение Закона о рекламе и рекламодатель, и рекламораспространитель привлечены к административной ответственности. ООО "Яндекс" назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 000 рублей", — сообщили в УФАС.

"Яндекс" выплатил штраф в полном объеме.

Ранее антимонопольщики завели на "Яндекс" дело из-за платных подписок.

Фото: ЗАКС.Ру