Градозащитники выразили опасения о судьбе зданий на Нарвской заставе

Зданиям сталинской эпохи на Нарвской заставе угрожает снос, заявили 27 ноября в Градозащитном пресс-центре. В своих умозаключениях активисты ссылаются на положения акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ) проекта объединенных зон охраны объектов культурного наследия, выложенного на сайте КГИОП.

Ранее в Смольном подготовили новую редакцию 820-го закона Петербурга, касающегося границ охранной зоны. В противовес действующей норме, согласно которой запрещен снос зданий до 1917 года постройки, проект предусматривает разделение построек на три категории в зависимости от их ценности. Демонтаж зданий из категории несредовых объектов предлагается разрешить.

Под категорию несредовых объектов могут попасть около 400 зданий в исторических районах Петербурга. При этом, как утверждают градозащитники, проект также выводит из-под охраны двух- и трехтажные здания сталинской эпохи в районе Нарвской заставы.

"В нынешней скандальной ГИКЭ на изменение 820-го закона (фактически готовом законопроекте) вновь предусмотрена возможность сноса всей заставы — ее кварталы исключены из числа исторических", — говорится в заявлении градозащитников.

В минувшем марте петербургский ЗакС в окончательном чтении принял закон об изменениях границ объектов культурного наследия. Документ установил мораторий на действия со зданиями Нарвской заставы до 2029 года.

Фото: Живой Город / "Вконтакте"