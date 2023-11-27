В России уменьшилось количество сирот, заявила Голикова

В России в 2022 году уменьшилось количество сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщила 27 ноября вице-премьер Татьяна Голикова. Заявление чиновницы прозвучало на оперативном совещании в правительстве.

В своем выступлении Голикова отметила сохранение положительной динамики в вопросе сокращения количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их устройства в семьи. "В 2022 году таких детей стало на 3,2 % меньше, чем в 2021 году", — поведала она.

Одновременно в прошедшем году на 2,2 % уменьшилась численность детей, чьи родители были лишены на них прав. Также на 12,6 % сократилось количество несовершеннолетних, которых отобрали у родителей ввиду непосредственной угрозы их жизни и здоровью, отметила вице-премьер.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за жалобы сироты из Ленобласти на нарушение жилищных прав.

Фото: Правительство России / Telegram