Бастрыкин потребовал возбудить дело по жалобе сироты в Ленобласти

Председатель Следственного комитета потребовал вновь возбудить уголовное дело после жалобы сироты на нарушение жилищных прав, сообщили 26 ноября в пресс-службе ведомства. Ранее прокуратура уже отменяла подобные решения, отметили в СК.

Обращение Бастрыкину направил сирота из Ленобласти. Он сообщил, что с 2013 года дожидается выполнения решения суда о предоставлении ему квартиры. В декабре того года ему выделили комнату в коммунальной квартире, которая в дальнейшем была признана непригодной для проживания. Между тем в выделенном помещении гражданин проживает по сей день.

Также заявитель пожаловался на условия проживания своей сестры. По его словам, она с тремя детьми занимает квартиру, непригодную для обитания в связи с недостаточной площадью жилого помещения. Жалобы в компетентные органы не принесли никаких результатов.

Ранее Бастрыкин уже ставил на контроль ситуацию с обоими сиротами, а Следственное управление СК по Ленобласти дважды возбуждало уголовные дела по этому факту. Однако в обоих случаях эти решения отменялись представителями прокуратуры Всеволожска и области, уточнили в Следкоме.

СУ СК по региону проводит проверку по обращению сироты. Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Сергею Сазину вновь возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования.

В октябре Бастрыкин проявил интерес к ситуации с нарушением жилищных прав матери с ребенком-инвалидом в Петербурге.

Фото: Александр Бастрыкин / "ВКонтакте"