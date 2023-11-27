Экс-глава Ростехнадзора по СЗФО получил условный срок по делу о мошенничестве на 5,6 миллиарда рублей

Дзержинский районный суд огласил приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), одним из фигурантов которого стал бывший глава Северо-Западного Ростехнадзора Григорий Слабиков. Экс-чиновник получил условный срок заключения наравне с прочими фигурантами.

Как установил суд, в период с декабря 2009 по июнь 2010 года Алексей Шувалов и Алексей Елисеев создали организованную группу, к участию в которой привлекли Слабикова и его дочь Елену, а также Дмитрия Пронина, Екатерину Гольцеву, Алексея Барсова и Юлию Каменскую. Участники регистрировали в Петербурге саморегулируемые организации (СРО) в области строительства, инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. После этого они привлекали в эти СРО фирмы и собирали с них деньги в качестве взносов, после чего выводили средства на подконтрольные счета.

Общую сумму похищенных с 2009 по 2017 годы средств следствие оценило в 5,6 миллиарда рублей.

Большинство подсудимых признали вину, исключением стала лишь Каменская. Последняя заявила, что только выполняла свою работу, но ни в какие заговоры не вступала.

Суд признал виновными всех фигурантов и назначил каждому по четыре года условно с четырехлетним испытательным сроком.

Об уголовном деле в отношении Слабикова стало известно в 2018 году.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга