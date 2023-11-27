В ЗакСе предложили оказывать бесплатную юрпомощь обманутым мошенниками пожилым людям

Группа депутатов внесла в Законодательное собрание Петербурга проект о расширении списка тех, кому положена бесплатная юридическая помощь. Документ опубликован на сайте парламента. Авторами указаны депутаты от "Единой России" Всеволод Беликов, Павел Крупник, Денис Четырбок, а также представитель КПРФ Алексей Зинчук и лидер фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов.

Согласно проекту закона, перечень предлагается расширить одним пунктом: граждане, достигшие 65 лет, которые признаны потерпевшими от мошенников. Бесплатная юридическая помощь будет им оказываться по вопросам о возмещении имущественного вреда, причиненного этим преступлением, уточняется в документе.

Депутаты в материалах к проекту со ссылкой на ВЦИОМ указали, что вычислить телефонного мошенника в разговоре может только каждый второй россиянин. При этом сталкивалось с ними большинство жителей страны — 83%, добавили парламентарии.

"Особенно важно отметить необходимость не только информационного просвещения граждан в этой части, но и внедрения реальных механизмов оказания правовой помощи. Одним из таких механизмов реализации мер поддержки информационно незащищенных категорий граждан является институт бесплатной юридической помощи", - написали депутаты в пояснениях.

Они не уточнили, почему бесплатная юридическая помощь в этой сфере будет оказываться только людям от 65 лет и старше. Парламентарии только отметили, что на "информационную грамотность в вопросах преступных посягательств в цифровой среде в большей степени влияют возраст, образование и урбанизированность".

Депутаты ЗакСа регулярно расширяют список тех, кому полагается бесплатная юрпомощь. В частности, они предлагают увеличить список ветеранов, которым полагается эта услуга.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру