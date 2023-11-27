Петербуржец отправится в колонию за помощь с передачей взяток

Петербуржец получил реальный срок лишения свободы за содействие в передаче взяток, сообщила 27 ноября объединенная пресс-служба судов города. Несмотря на то, что изначально дело велось по статье о посредничестве во взяточничестве (п. "б" ч. 3, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), приговор Игорь Рязанцев выслушал за мошенничество в крупном и особо крупном размере (ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Дело в отношении Рязанцева слушалось в Красногвардейском районном суде Петербурга. Согласно материалам дела, в августе 2017 года горожанин поставил в известность учредителя ООО "Форт" о том, что может содействовать передаче ему в собственность двух земельных участков и двух помещений на улице Жени Егоровой. При этом он якобы располагал информацией о возможности "приоритетного заключения договоров купли-продажи имущества" за взятку сотрудникам комитета имущественных отношений и, более того, лично был знаком с этими чиновниками. Последние проходят в деле как неустановленные лица.

За возможность обойти конкурсную процедуру Рязанцев запросил у предпринимателя 600 тысяч рублей для сотрудников КИО и 100 тысяч рублей лично для себя. После получения согласия он привлек общего с бизнесменом знакомого, который и получил средства. В дальнейшем Рязанцев передал деньги сотруднику комитета за оказание услуги.

Также Рязанцеву вменялся ряд аналогичных деяний. Общая сумма полученных по этим эпизодам средств составила немногим менее 4,2 миллиона рублей, из которых фигурант забрал себе в качестве платы за услуги 270 тысяч рублей.

Подсудимый вину признал. Суд переквалифицировал его действия на мошенничество и приговорил к шести годам колонии общего режима.

Ранее Дзержинский районный суд приговорил экс-главу Северо-Западного Ростехнадзора Григория Слабикова к четырем годам условно по делу о хищении 5,6 миллиарда рублей.

Фото: ЗАКС.Ру