Вице-спикер Совфеда заявила о необходимости основывать сюжеты фильмов на традиционных ценностях

Современный российский кинематограф должен транслировать правильный образ семьи и основывать свои сюжеты на традиционных ценностях, считает вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко. Свою позицию она озвучила в выступлении на XXV Всемирном Русском народном соборе.

Святенко высказалась о существовании фильмов, на которые якобы ориентируются некие верящие в сказку граждане. "Очень важно, <...> чтобы эта сказка была реалистичной и направлена на то, чтобы мы не забыли о традиционных ценностях, о семейных ценностях и о том, как важно формировать правильный образ семьи и духовно воспитывать тех людей, которые увлекаются кинематографом", — приводит слова сенатора ТАСС.

В частности, Святенко упомянула сюжет телефильмов, в которых приехавшая из деревни девушка внедряется в богатую бездетную семью, вносит в нее раскол и сама в итоге становится в ней хозяйкой. "Все радуются, переживают всю субботу и пятницу за эти семьи", — описала отношение публики к происходящему на экранах вице-спикер.

Также сенатор заявила о необходимости использовать образ многодетной семьи в рекламе.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина высказалась за то, чтобы сделать бессрочной программу материнского капитала. По ее мнению, это позволило бы стимулировать рождаемость в России.

Фото: Telegram-канал "Вам пишет сенатор Святенко"