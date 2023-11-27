Суд Петербурга закрыл на 45 дней столовую ГАСУ из-за случаев отравления среди студентов

Ленинский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ООО "Комбинат общественного питания СПбГАСУ" по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (ст. 6.6 КоАП РФ), об этом 27 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В ходе санитарно-эпидемиологического расследования было установлено, что в столовой архитектурного университета допушено множество нарушений: использование просроченной продукции, замораживание нереализованных блюд, нехватка холодильников, отсутствие уборки, продукты хранятся вместе с бутылками и даже краской. Также было выявлено, что в столовой одноразовую посуду использовали по несколько раз.

На данный момент зарегистрировано 49 случаев острой кишечной инфекции среди студентов и сотрудников ГАСУ. Среди них 12 находятся в Боткинской больнице, а у 6 обнаружен сальмонеллез.

Суд приостановил деятельность столовой на 45 суток.

Напомним, что 27 ноября это не единственное решение суда по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Петербургский суд приостановил деятельность "Контакт Бара" на Бухарестской на 45 суток из-за найденной кишечной палочки.

Фото: ЗАКС.Ру