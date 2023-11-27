Петербургский суд закрыл на 45 суток сетевой бар на Бухарестской из-за кишечной палочки

Фрунзенский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ИП Выговскую Светлану Юрьевну, за которой числится "Контакт Бар" у станции метро "Международная" по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (ст. 6.6 КоАП РФ), об этом 27 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В баре на Бухарестской улице была проведена проверка, в ходе которой были выявлены различные нарушения: на кухне отсутствует гигиеническая раковина, на холодильниках следы коррозии, неудовлетворительное состояние помещений и так далее.

Кроме этого, специалисты провели исследование питьевой воды и куриного филе, которое используется в готовке в баре, а также взяли смывы с весов, раковины, ручек, столов и так далее. Результаты исследования показали наличие кишечной палочки.

Суд приостановил деятельность "Контакт Бара" на Бухарестской на 45 дней.

Напомним, что петербургские суда зарегистрировали первые иски от отравившихся заказчиков продукции Greenbox в "Самокате". В сентябре Приморский суд приостановил работу компании из-за случаев сальмонеллеза.

Фото: ЗАКС.Ру