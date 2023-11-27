В Пулково предупреждают о возможных изменениях в работе из-за непогоды

Аэропорт Пулково продолжит работу в сложной погодной ситуации в городе, однако время обслуживания увеличится, об этом 27 ноября сообщили в Telegram-канале аэропорта.

Причина долгого обслуживания связана с поздним прибытием самолетов в аэропорт из-за непогоды в Петербурге. Также в аэропорту заявили, что решения о посадке и вылете самолетов принимают командиры воздушных судов в зависимости от метеоминимумов.

В Пулково отметили, что возможные задержки будут кратковременными. Кроме этого, пассажиров попросили заблаговременно выезжать в аэропорт и учитывать дорожную обстановку.

Напомним, что в Петербурге в 15 часов дня 27 ноября действует "жёлтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра со снегом.

Фото: ЗАКС.Ру