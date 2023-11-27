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Новости 17:47

Онлайн-контроль за уборкой снега помог ГАТИ охватить больше территорий Петербурга

фото ЗакС политика Онлайн-контроль за уборкой снега помог ГАТИ охватить больше территорий Петербурга

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга охватила на 350% больше территории в рамках уборки улиц благодаря онлайн-контролю, об этом 27 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

В ночь на четверг, 23 ноября, в городе был объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности, поэтому был усилен контроль за уборкой дворов, территорий у метро и парковок. 

Благодаря системе "ОГС" ГАТИ смогла охватить больше территорий для контроля. Ответственные лица должны загружать фотоотчет о проделанной уборке.

За несколько дней сотрудники ГАТИ смогли осмотреть 445 объектов. 

Ранее система "ОГС" уже использовалась при уборке снега. Например, в 2019 году в результате выборочного контроля фотографий были замечания к администрациям Василеостровского, Красногвардейского, Красносельского и Пушкинского районов.

Фото: ЗАКС.Ру


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