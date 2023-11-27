Арбитражный суд Москвы вернул заявление о банкротстве СПБ Биржи

Арбитражный суд Москвы не принял заявление о банкротстве ПАО "СПБ Биржа", об этом 27 ноября пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Ранее стало известно о том, что Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление о банкротстве биржи, однако ее представители заявили о том, что никакого заявления не подавали.

"СПБ Биржа не подавала документы на банкротство. СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет", – сообщали в бирже.

В пресс-службе суда заявили "РИА Новостям" о том, что заявление поступало в канцелярию суда, однако определением от 27 ноября оно было возвращено.

Фото: ЗАКС.Ру