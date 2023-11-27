Активист Дмитрий Кузьмин снова оказался в полиции после десяти суток ареста

Активиста Дмитрия Кузьмина после десяти суток ареста в спецприемнике на Захарьевской улице вновь забрали сотрудники полиции, об этом 27 ноября пишет MR7.ru.

По словам адвоката Кузьмина Вероники Карагодиной, его задержали из-за одной из прошлых акций и увезли в УМВД по Московскому району, а позже отвезут в суд.

Предполагается, что речь идет о статье об организации либо проведении публичного мероприятия без согласования (ст. 20.2 КоАП РФ). По этой статье молодой человек может попасть под арест на срок до десяти суток.

На данный момент неизвестно, за какую именно акцию Кузьмину грозит наказание.

Напомним, что прошлый раз Дмитрия Кузьмина задержали по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ). По данным правоохранительных органов, он выкрикивал проукраинские лозунги.

Фото: Дмитрий Абрамов / MR7