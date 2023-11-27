Владимир Путин утвердил федеральный бюджет на 2024 год

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год и на плановые 2025 и 2026 года, об этом 27 ноября пишет ТАСС со ссылкой на информацию с официального портала правовой информации.

Уточняется, что согласно расчетам, доходы бюджета России должны будут составить 36,065 трлн рублей в 2024 году, 33,552 трлн в 2025 году и 34,051 трлн рублей в 2026 году.

Расходы при этом могут составить 36,66 трлн рублей в 2024 году, 34,382 трлн рублей в 2025 году и 35,587 трлн рублей в 2026 году.

Также спрогнозирован рост ВВП в 2024 году на 2,3% – до 179,956 трлн рублей.

Напомним, что недавно президент Владимир Путин предложил продлить мораторий на плановые проверки бизнеса на 2024 год.

Фото: kremlin.ru