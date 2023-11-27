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Новости 20:17

В Пулково не могли приземлиться и вылететь самолеты из-за плохой погоды

фото ЗакС политика В Пулково не могли приземлиться и вылететь самолеты из-за плохой погоды

В Пулково не смогли приземлиться самолеты из-за плохой погоды в Петербурге, об этом 27 ноября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на данные Flightradar.

В небе над Петербурге кружили одновременно сразу несколько самолетов: из Нижнего Новгорода, Сочи, Казани, Москвы, Екатеринбурга и Минска. У всех них пришлось задержать время приземления.

Также из-за непогоды были задержаны 14 рейсов из Пулково на вылет.

При этом, как сообщают в пресс-службе Пулково, сам аэропорт работает в штатном режиме.

Кроме этого, компания "Аэрофлот" отменила сразу несколько рейсов между Петербургом и Москвой из-за нелетной погоды, об этом 27 ноября пишет ТАСС.

Фото: ЗАКС.Ру


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