В Пулково не могли приземлиться и вылететь самолеты из-за плохой погоды

В Пулково не смогли приземлиться самолеты из-за плохой погоды в Петербурге, об этом 27 ноября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на данные Flightradar.

В небе над Петербурге кружили одновременно сразу несколько самолетов: из Нижнего Новгорода, Сочи, Казани, Москвы, Екатеринбурга и Минска. У всех них пришлось задержать время приземления.

Также из-за непогоды были задержаны 14 рейсов из Пулково на вылет.

При этом, как сообщают в пресс-службе Пулково, сам аэропорт работает в штатном режиме.

Кроме этого, компания "Аэрофлот" отменила сразу несколько рейсов между Петербургом и Москвой из-за нелетной погоды, об этом 27 ноября пишет ТАСС.

Фото: ЗАКС.Ру