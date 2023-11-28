Беглов призвал отправить петербуржцев на удаленку на время интенсивной уборки снега

Губернатор Александр Беглов провел экстренное совещание с членами правительства города по поводу нахлынувшего на Петербург циклона, об этом 28 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Помимо обсуждения уборки снега, Александр Беглов призвал работодателей перенести часть сотрудников на удаленную работу в ближайшие дни, пока будет проводиться усиленная уборка улиц города.

Кроме этого, Беглов посоветовал петербуржцам пересесть с личного транспорта на общественный, чтобы избежать аварий в сложную погодную ситуацию.

Напомним, что также в рамках совещания Беглов принял доклады от всех служб, которые занимаются ликвидацией снега. В городе снежный покров достиг 15 см, а на улицах работает более 860 снегоуборочный машин. Также губернатор призвал уделить внимание уборке набережных и территорий у социальных объектов.

Фото: ЗАКС.Ру