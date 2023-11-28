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Новости 10:17

Беглов призвал отправить петербуржцев на удаленку на время интенсивной уборки снега

фото ЗакС политика Беглов призвал отправить петербуржцев на удаленку на время интенсивной уборки снега

Губернатор Александр Беглов провел экстренное совещание с членами правительства города по поводу нахлынувшего на Петербург циклона, об этом 28 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Помимо обсуждения уборки снега, Александр Беглов призвал работодателей перенести часть сотрудников на удаленную работу в ближайшие дни, пока будет проводиться усиленная уборка улиц города.

Кроме этого, Беглов посоветовал петербуржцам пересесть с личного транспорта на общественный, чтобы избежать аварий в сложную погодную ситуацию.

Напомним, что также в рамках совещания Беглов принял доклады от всех служб, которые занимаются ликвидацией снега. В городе снежный покров достиг 15 см, а на улицах работает более 860 снегоуборочный машин. Также губернатор призвал уделить внимание уборке набережных и территорий у социальных объектов.

Фото: ЗАКС.Ру


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