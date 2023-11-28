В Ленобласти на заседании Снежного штаба обсудили уборку снега 28 ноября

В Ленинградской области прошло заседание Снежного штаба под руководством губернатора региона Александра Дрозденко, об этом 28 ноября сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

В правительстве региона отметили, что уборка снега идет беспрерывно. Александр Дрозденко, также как и губернатор Петербурга Александр Беглов, поручил уделить особое внимание уборке территорий рядом с больницами, поликлиниками и другими объектами социальной инфраструктуры.

"Циклон не пришел неожиданно – мы о нем знали, большинство служб были готовы, но выпал рекордный за последние годы объем снега", – подчеркнул Дрозденко.

Также в администрации добавили, что в некоторых местах Ленобласти снежные покровы выросли до метра, например, в Приморске.

На данный момент на территории Ленобласти работают 4 тысячи человек, которые убирают снег.

Фото: ЗАКС.Ру