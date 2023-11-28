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Новости 12:15

Бастрыкин обратил внимание на массовое отравление студентов в столовой ГАСУ

фото ЗакС политика Бастрыкин обратил внимание на массовое отравление студентов в столовой ГАСУ

Глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин заинтересовался массовым отравлением в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете (СПбГАСУ), об этом 28 ноября сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Напомним, что петербургский суд на 45 дней закрыл столовую ГАСУ после 49 случаев отравления среди студентов, 12 из которых потребовалась госпитализация. У некоторых пострадавших была обнаружена сальмонелла. Проверка показала, что в столовой не соблюдались минимальные меры, например, одноразовая посуда использовалась несколько раз.

В связи со случившимся, Бастрыкин поручил и.о. руководителю ГСУ СК РФ по Петербургу Олегу Бобкова доложить об установленных фактах инцидента в ходе проверки и предоставить информацию о причинах отравления.

Фото: пресс-служба СК РФ


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