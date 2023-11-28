На месте экс-генконсульства РФ в Турку построят детский сад

В Турку собираются приобрести и снести здание бывшего генерального консульства России, об этом 28 ноября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на финские СМИ.

На данный момент здание принадлежит Senaatti-kiinteistot. Стоимость объекта оценили в 1,6 млн евро. Общая площадь земельного участка составляет 3,5 тысяч квадратных метров, а здание занимает 2 тысячи из них.

Предполагается, что на месте бывшего генконсульства построят детский сад. Также в Городском совете Турку отметили, что покупку совершат, не дожидаясь апелляций.

Генеральное консульство России в Турку завершило свою работу 1 октября.

Фото: unsplash.com