ЛДПР и КПРФ проведут предвыборные съезды с разницей в несколько дней

ЛДПР и КПРФ планируют провести предвыборные съезды перед президентской кампанией в течение одной недели в декабре, следует из слов лидеров обеих партий. Либерал-демократы намерены провести мероприятие во вторник, 19 декабря, а коммунисты — в субботу, 23 декабря.

"Как "Единая Россия" проведет, 18 [декабря] подождем, 19 декабря проведем", — приводит слова лидера ЛДПР Леонида Слуцкого ТАСС. В свою очередь, глава коммунистов Геннадий Зюганов также озвучил дату предполагаемого съезда партии. "23 [декабря] мы проведем свой съезд, на котором выдвинем целую команду", — цитирует его заявление РИА "Новости".

При этом говорить о том, будет ли он сам участвовать в выборной гонке, Зюганов не стал.

Также Зюганов завил во вторник о том, что Совет Федерации может объявить о начале предвыборной кампании 13 декабря. Сами выборы президента должны пройти в середине марта 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру