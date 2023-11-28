В Ленобласти СК пригрозил коммунальщикам ответственностью за плохую уборку снега

Плохое исполнение обязанностей по зимней уборке чревато для руководителей коммунальных служб ответственностью вплоть до уголовной, заявили 28 ноября в Следственном управлении СК по Ленинградской области. Самих граждан попросили сообщать коммунальщикам о некачественной уборке.

"Следственное управление по Ленинградской области рекомендует принять исчерпывающие меры по регулярной и своевременной очистке крыш от снега и наледи, а также иному обслуживанию подведомственной территории и предупреждает об ответственности, в том числе уголовной, за ненадлежащее исполнение обязанностей", — говорится в распространенном ведомством сообщении.

Адресатами рекомендации указаны главы управляющих компаний, коммунальные службы, а вместе с ними и хозяева зданий и сооружений.

Также в СК попросили заметивших факты плохой уборки снега граждан обращаться по телефонам дежурных коммунальных служб.

Ранее стало известно о том, что губернатор Петербурга Александр Беглов рекомендовал перевести сотрудников на удаленный режим работы из-за выпавшего в городе снега.

Фото: ЗАКС.Ру