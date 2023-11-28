Путин объявил предательством попытки сеять раскол в России

Российское руководство считает агрессивными действиями попытки посеять в стране межнациональную и религиозную рознь, заявил 28 ноября президент Владимир Путин на пленарной сессии Всемирного русского народного собора. По его мнению, подобные действия можно счесть "предательством, преступлением против всей России".

"Любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты мы расцениваем как агрессивные действия против нашей страны, как попытку вновь бросить России терроризм и экстремизм как инструмент борьбы с нами", — транслирует слова Путина пресс-служба Кремля. Президент пообещал "соответствующим образом" реагировать на это.

В своей речи глава государства поделился мнением о том, что попытки расколоть российское общество следует воспринимать как "предательство, преступление против всей России". Он также пообещал никому не позволить делить страну и добавил, что "о ней, о нашем Отечестве — наши молитвы, которые звучат на разных языках".

Днем ранее в своем выступлении на Всемирном соборе вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко заявила о необходимости основывать сюжеты российских фильмов на традиционных ценностях.

Фото: Kremlin.ru