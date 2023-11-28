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Новости 17:57

Петербургские депутаты обратятся к Полякову из-за камер на дорогах

фото ЗакС политика Петербургские депутаты обратятся к Полякову из-за камер на дорогах

Комиссия петербургского Заксобрания по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры намерена обратиться к вице-губернатору Кириллу Полякову, сообщил ее председатель Алексей Цивилев. Причиной этого послужили камеры видеофиксации нарушений движения грузовиков в черте города.

"Фактически камера не может определить категорию транспортного средства, нарушающего запрет на движение большегрузов. Поэтому здесь необходимо вести и специальные реестры", — написал Цивилев в своем Telegram-канале.

Также комиссия находит нужным проработать вопрос организации движения грузовиков во время ремонта и ограничений на трассах. Как уточнил Цивилев, он ожидает рассмотрения этой проблемы членами комиссии по безопасности дорожного движения при губернаторе.

"Разрушение дорожного полотна большегрузами и их движение вне утвержденных маршрутов недопустимы", — поделился мнением Цивилев.

Фото: ЗАКС.Ру


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