Патриарх выступил против единой идеологии в России

Установление единой для всех россиян идеологии представляется вредным для патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает 28 ноября ТАСС. По мнению предстоятеля РПЦ, национальная идея у сограждан имеется и без того, а введение единомыслия может негативно сказаться на дальнейшей судьбе страны.

Заявление прозвучало на заседании Всемирного русского народного собора. Как объяснил свою позицию патриарх, в зависимости от политической ситуации идеологии имеют свойство меняться, а построенное на их основе единство оказывается в таком случае непрочным.

"Наша страна на печальном историческом опыте минувшего столетия хорошо это знает. Именно с учетом отрицательного, но все же ценного опыта в действующей сегодня российской Конституции закреплен запрет на установление общей государственной идеологии, обязательной для всех", — высказался глава Церкви.

Патриарх также заочно ответил "на вопрошения ряда общественных сил", стремящихся иметь национальную идею. "Могу лишь вновь повторить: она у нас и так уже есть", — заявил он и уточнил, что имеет в виду "искреннюю любовь и преданность Родине".

Во вторник на заседании собора выступил Владимир Путин. Среди прочего, он назвал предательством попытки внести раскол в российское общество.

Фото: patriarchia.ru