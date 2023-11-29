Синоптик рассказал о похолодании и небольшом снеге в Петербурге 29 ноября

В Петербурге ожидается холодная погода с небольшим снегом, об этом 29 ноября в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, теперь в городе погоду определяет антициклон, поэтому ожидается облачная, но с прояснениями погода, а также может пройти небольшой снег. Местами возможно образование гололедицы.

При этом температура воздуха опустится ниже, чем в дни сложных погодных условий днями ранее, – до -4…-6.

Напомним, что из-за непогоды 27 ноября и в ночь на 28 ноября Александр Беглов провел экстренное совещание по вопросам уборки снега.

Фото: ЗАКС.Ру