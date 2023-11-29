Арбитражный суд Москвы вернул заявление СПБ Биржи из-за отсутствия публикации о подаче на банкротство

Арбитражный суд Москвы опубликовал определение по заявлению о банкротстве СПБ Биржи, об этом 29 ноября пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на опубликованное судом определение.

В суде уточнили, что заявитель не выполнил требование закона о предварительной публикации объявления о подаче на банкротство, поэтому суд отказался рассматривать заявление.

Напомним, что в понедельник, 27 ноября, стало известно, что Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление о банкротстве СПБ Биржи. Однако в самой бирже опровергали эту информацию, сообщив, что заявление не подавали. Потом суд вернул заявление обратно.

Фото: ЗАКС.Ру